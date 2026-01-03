Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера парламенту

Петр Павел (Фото: Martin Divisek / EPA)

Президент Чехії Петр Павел пообіцяв обговорити з урядовцями новорічну промову спікера Палати депутатів Томіо Окамури, в якій той говорив про Україну та назвав оточення президента Володимира Зеленського "хунтою". Про це йдеться в дописі чеського президента в соціальній мережі X.

Павел сказав, що заява спікера Палати депутатів, третього за значущістю конституційного посадовця, викликає занепокоєння не лише серед громадян Чехії, а й за кордоном, серед союзників і партнерів.

Він пообіцяв обговорити це на наступній зустрічі з прем'єр-міністром коаліційного уряду Андреєм Бабішем і на зустрічі з посадовцями.

"Координація зовнішньої та безпекової політики є основою нашої довіри як партнера", – резюмував він.

У своєму новорічному зверненні Окамура назвав російсько-українську війну "абсолютно безглуздою". Він стверджував, що Чехія не повинна надсилати зброю Україні.

Посол у Чехії Зварич заявив, що образливі та сповнені ненависті висловлювання чиновника на адресу України й українців є його особистою позицією, сформованою під впливом російської пропаганди.