Президент Чехии отреагировал на антиукраинское заявление спикера парламента

Петр Павел (Фото: Martin Divisek / EPA)

Президент Чехии Петр Павел пообещал обсудить с правительственными чиновниками новогоднюю речь спикера Палаты представителей Томио Окамуры, в которой тот говорил об Украине и назвал окружение президента Владимира Зеленского "хунтой". Об этом говорится в сообщении президента Чехии в социальной сети X.

Павел заявил, что заявление спикера Палаты депутатов, третьего по значимости конституционного должностного лица, вызывает обеспокоенность не только среди граждан Чехии, но и за рубежом, среди союзников и партнеров.

Он пообещал обсудить это на следующей встрече с премьер-министром коалиционного правительства Андреем Бабишем и на встречах с должностными лицами.

"Координация внешней политики и политики безопасности является основой нашего доверия как партнера", – резюмировал он.