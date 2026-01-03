Президент Чехии отреагировал на антиукраинское заявление спикера парламента
Президент Чехии Петр Павел пообещал обсудить с правительственными чиновниками новогоднюю речь спикера Палаты представителей Томио Окамуры, в которой тот говорил об Украине и назвал окружение президента Владимира Зеленского "хунтой". Об этом говорится в сообщении президента Чехии в социальной сети X.
Павел заявил, что заявление спикера Палаты депутатов, третьего по значимости конституционного должностного лица, вызывает обеспокоенность не только среди граждан Чехии, но и за рубежом, среди союзников и партнеров.
Он пообещал обсудить это на следующей встрече с премьер-министром коалиционного правительства Андреем Бабишем и на встречах с должностными лицами.
"Координация внешней политики и политики безопасности является основой нашего доверия как партнера", – резюмировал он.
- В своем новогоднем обращении Окамура назвал российско-украинскую войну "абсолютно бессмысленной". Он утверждал, что Чехия не должна поставлять оружие Украине.
- Посол в Чехии Зварич заявил, что оскорбительные и полные ненависти высказывания чиновника в адрес Украины и украинцев являются его личной позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды.
Комментарии (0)