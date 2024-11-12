Президентка МКЧХ: У світі понад 120 збройних конфліктів, але увага – Україні та Ізраїлю
У світі відбуваються понад 120 збройних конфліктів, але фокус уваги світової спільноти зосереджений на війнах на Близькому Сході та в Україні. Про це в інтерв'ю Deutschlandfunk заявила президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич, передає DW.
"Зі зрозумілих причин фокус уваги світової спільноти зосереджений на війнах на Близькому Сході та в Україні, але зараз у світі мають місце близько 120 інших збройних конфліктів, що спричиняють велику кількість жертв", – сказала вона.
За словами Сполярич, спричинені цими конфліктами гуманітарні кризи більше не можна "подужати".
Президентка МКЧХ навела приклад конфлікту в Судані, який "уже майже не висвітлюється у медіа".
У країні близько 11 мільйонів людей були змушені залишити свої домівки, а половина населення залежить від гуманітарної допомоги, наголосила вона. Сполярич закликала світову спільноту посилити підтримку кризових регіонів і зосередитися на запобіганні новим конфліктам.
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