Президентка МКЧХ: У світі понад 120 збройних конфліктів, але увага – Україні та Ізраїлю

Мір'яна Сполярич навела приклад конфлікту в Судані, який "уже майже не висвітлюється у медіа"

Судан (Фото: ЕРА/Sara Creta)

У світі відбуваються понад 120 збройних конфліктів, але фокус уваги світової спільноти зосереджений на війнах на Близькому Сході та в Україні. Про це в інтерв'ю Deutschlandfunk заявила президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич, передає DW.

"Зі зрозумілих причин фокус уваги світової спільноти зосереджений на війнах на Близькому Сході та в Україні, але зараз у світі мають місце близько 120 інших збройних конфліктів, що спричиняють велику кількість жертв", – сказала вона.

За словами Сполярич, спричинені цими конфліктами гуманітарні кризи більше не можна "подужати".

Президентка МКЧХ навела приклад конфлікту в Судані, який "уже майже не висвітлюється у медіа".

У країні близько 11 мільйонів людей були змушені залишити свої домівки, а половина населення залежить від гуманітарної допомоги, наголосила вона. Сполярич закликала світову спільноту посилити підтримку кризових регіонів і зосередитися на запобіганні новим конфліктам.

ДОВІДКА Станом на 2024 рік, активні війни тривають у різних куточках світу. В Україні продовжується війна проти загарбницької Росії. У Судані йде громадянська війна між регулярною армією та силами RSF. В Ємені триває боротьба між урядом і повстанцями-хуситами. У Сирії не завершився багаторічний громадянський конфлікт. В Ефіопії знову спалахнуло насильство в регіоні Амхара. Палестино-ізраїльський конфлікт загострюється періодичними бойовими діями. Станом на 2024 рік, активні війни тривають у різних куточках світу. В Україні продовжується війна проти загарбницької Росії. У Судані йде громадянська війна між регулярною армією та силами RSF. В Ємені триває боротьба між урядом і повстанцями-хуситами. У Сирії не завершився багаторічний громадянський конфлікт. В Ефіопії знову спалахнуло насильство в регіоні Амхара. Палестино-ізраїльський конфлікт загострюється періодичними бойовими діями.