Президент МККК: В мире более 120 вооруженных конфликтов, но внимание – Украине и Израилю
В мире происходит более 120 вооруженных конфликтов, но фокус внимания мирового сообщества сосредоточен на войнах на Ближнем Востоке и в Украине. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич, передает DW.
"По понятным причинам фокус внимания мирового сообщества сосредоточен на войнах на Ближнем Востоке и в Украине, но сейчас в мире имеют место около 120 других вооруженных конфликтов, приводящих к большому количеству жертв", – сказала она.
По словам Сполярич, вызванные этими конфликтами гуманитарные кризисы больше нельзя "осилить".
Президент МККК привела пример конфликта в Судане, который "уже почти не освещается в медиа".
В стране около 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а половина населения зависит от гуманитарной помощи, подчеркнула она. Сполярич призвала мировое сообщество усилить поддержку кризисных регионов и сосредоточиться на предотвращении новых конфликтов.
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