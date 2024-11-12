Президент МККК: В мире более 120 вооруженных конфликтов, но внимание – Украине и Израилю

Мирьяна Сполярич привела пример конфликта в Судане, который "уже почти не освещается в медиа"

Судан (Фото: ЕРА/Sara Creta)

В мире происходит более 120 вооруженных конфликтов, но фокус внимания мирового сообщества сосредоточен на войнах на Ближнем Востоке и в Украине. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич, передает DW.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"По понятным причинам фокус внимания мирового сообщества сосредоточен на войнах на Ближнем Востоке и в Украине, но сейчас в мире имеют место около 120 других вооруженных конфликтов, приводящих к большому количеству жертв", – сказала она.

По словам Сполярич, вызванные этими конфликтами гуманитарные кризисы больше нельзя "осилить".

Президент МККК привела пример конфликта в Судане, который "уже почти не освещается в медиа".

В стране около 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а половина населения зависит от гуманитарной помощи, подчеркнула она. Сполярич призвала мировое сообщество усилить поддержку кризисных регионов и сосредоточиться на предотвращении новых конфликтов.

СПРАВКА По состоянию на 2024 год, активные войны идут в разных уголках мира. В Украине продолжается война против захватчика – России. В Судане идет гражданская война между регулярной армией и силами RSF. В Йемене идет борьба между правительством и повстанцами-хуситами. В Сирии не завершился многолетний гражданский конфликт. В Эфиопии снова вспыхнуло насилие в регионе Амхара. Палестино-израильский конфликт обостряется периодическими боевыми действиями. По состоянию на 2024 год, активные войны идут в разных уголках мира. В Украине продолжается война против захватчика – России. В Судане идет гражданская война между регулярной армией и силами RSF. В Йемене идет борьба между правительством и повстанцами-хуситами. В Сирии не завершился многолетний гражданский конфликт. В Эфиопии снова вспыхнуло насилие в регионе Амхара. Палестино-израильский конфликт обостряется периодическими боевыми действиями.