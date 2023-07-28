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Притула: Добре, якщо волонтери були б розкидані по різних політичних структурах

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 10:16
Притула: Добре, якщо волонтери були б розкидані по різних політичних структурах - Фото
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Представники волонтерського середовища після війни можуть стати проактивним ядром в різних політичних структурах. Про це сказав громадський та політичний діяч Сергій Притула  в інтервʼю LIGA.net.

Притулі задали запитання, чи можливо, що волонтерські рухи навчать українців обʼєднуватись та перетворяться на політичну партію.

"Волонтерський рух України є клеєм українського суспільства – це так", – сказав Притула.

Він додав, що волонтерський рух зруйнував стереотипи в очах насамперед партнерів України про українське суспільство. 

"Про те що український політичний рух зможе перетворитись в якусь єдину політичну силу, чи навіть у дві-три політичні сили, які будуть складатися насамперед з представників волонтерського середовища, які зможуть обʼєднатися, знайдуть спільні знаменники, підуть зі спільною якоюсь ініціативою у владні кабінети – радше ні, ніж так", – вважає Притула.

В той же час він не сумнівається, що після війни волонтери будуть у списках різноманітних партій.

"Якщо представники одного середовища будуть розкидані по різних політичних структурах чи різних фракціях у парламенті, це навпаки добре. Тому що це можливість потім формувати з них всіх проактивне ядро, яке буде відстоювати не політичні кольори партій, а будуть спільно працювати на досягнення мети, за якою вони, мабуть, підуть в парламент", – сказав Притула.

Він вважає, що волонтери також можуть гарно себе показати в органах місцевого самоврядування на різних рівнях.

"Я не вірю, що можливе перетворення волонтерського руху на якійсь політичний в загально національному контексті. Але я двома руками за те, щоб представники волонтерського середовища йшли в органи місцевого самоврядування на різних рівнях. Волонтери мають бути представлені в міських та сільських радах, в парламенті, де завгодно... Це люди, які навчилися системно менеджерити процеси... Тому люди, які довіряли волонтерам свої кошти, можуть так само сміливо довірити волонтерам свої гроші, які називаються бюджет", – сказав Притула.

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Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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Сергій Притулаволонтери
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