За карту з кабінету очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова на аукціоні могли отримати на шість мільйонів більше, а Буданову було нелегко віддати її. Про це розказав громадський та політичний діяч Сергій Притула в інтервʼю LIGA.net.

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За словами Притули, популярність карти Буданова з "розчленованою" Росією почалася після того, як її "засвітили" журналісти LIGA.net під час інтервʼю з очільником ГУР.

"Це як раз з вас все і почалось. Ми потім коли досліджували карту – все одно ж будь-який лот на аукціоні має мати свою історію. Тобто ця карта Буданова вперше зʼявилася у вашому репортажі в LIGA. Потім вона почала жити своїм життям. Спричинила паніку в ефірі Скабєєвої. Потім ця карта перетворилася в торт. Я вже чекав, коли вона отримає офіцерське звання в Головному управлінні розвідки – настільки вона виросла, іміджево", – розповів Притула.

За його словами, Буданов не дуже хотів віддавати карту.

"Хлопці з ГУР маякнули, що потрібні саме ці БпЛА. Ми сіли прикинули розклади, зрозуміли бюджет... І тоді кажемо: "Набивайте зустріч з Кирилом Олексійовичем, є предметна розмова". Ми зустрілися, і я кажу: "Зараз, щоб такий бюджет зібрати, буде мало просто яскравого ролика. Мені треба від вас артефакти", – розказав Притула.

"З шоломом він розставався взагалі без проблем. А мапу взагалі не був щасливий віддавати. Каже, що це дорога йому річ. Я кажу, що нам ГУР теж дуже дорогий, в прямому і в переносному сенсі. Якщо ми хочемо зібрати гроші – дайте щось, що асоціюється і з вами, і з панікою у росіян", – додав Притула.

Він розповів про учасників аукціону.

"[Переможця аукціону] звати не Михайло. Я це дізнався сам за пів години до вашого приходу, тому що перед вами цей чоловік забрав карту з фонду. В мене до нього було тільки одне запитання, і він зробив мені боляче відповіддю. Я його запитав, до якої межі він був готовий торгуватися. Він сказав, що потенційно вони розглядали можливість віддати в межах 20 млн грн, але інші учасники торгів... поступово відпали", – розповів Притула.

За його словами, в аукціоні брав участь чоловік, який купив минулого року картину Марії Примаченко, були учасники з Великої Британії, представники різних бізнесів з України – загалом близько півтора десятка людей.

"Якби ця мапа розігрувалась десь у червні минулого року, то я думаю, що ця цифра, яку озвучив переможець, була б досить актуальна", – розказав Притула.

18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, у якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".

19 липня фонд Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.

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