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Притула: Буданов не хотел отдавать карту на аукцион, покупатель был готов заплатить больше видео

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28.07.2023, 09:18
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За карту из кабинета главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова на аукционе могли получить на шесть миллионов больше, а Буданову было нелегко расстаться с ней. Об этом рассказал общественный и политический деятель Сергей Притула в интервью LIGA.net.

По словам Притулы, популярность карты Буданова с "расчлененной" Россией началась после того, как ее "засветили" журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР.

"Это как раз с вас все и началось. Мы потом когда исследовали карту – все равно любой лот на аукционе должен иметь свою историю. То есть эта карта Буданова впервые появилась в вашем репортаже в LIGA. Потом она начала жить своей жизнью. Создала панику в эфире Скабеевой. Потом эта карта превратилась в торт. Я уже ждал, когда она получит офицерское звание в Главном управлении разведки – настолько она выросла, имиджево", – рассказал Притула.

По его словам, Буданов не очень хотел отдавать карту.

"Ребята из ГУР маякнули, что нужны именно эти БпЛА. Мы сели прикинули расклады, поняли бюджет... И тогда говорим: "Набивайте встречу с Кириллом Алексеевичем, есть предметный разговор". Мы встретились, и я говорю: "Сейчас, чтобы такой бюджет собрать, будет мало просто яркого ролика. Мне нужны от вас артефакты", – рассказал Притула.

"Со шлемом он расставался вообще без проблем. А карту вообще не был счастлив отдавать. Говорит, что это вещь ему дорога. Я говорю, что нам ГУР тоже очень дорог, в прямом и в переносном смысле. Если мы хотим собрать деньги – дайте что-нибудь, что ассоциируется и с вами, и с паникой у россиян", – добавил Притула.

Он рассказал об участниках аукциона.

"[Победителя аукциона] зовут не Михаил. Я это узнал сам за полчаса до вашего прихода, потому что перед вами этот человек забрал карту из фонда. У меня к нему был только один вопрос, и его ответ причинил мне боль. Я его спросил, до какого предела он был готов торговаться. Он сказал, что потенциально они рассматривали возможность отдать в пределах 20 млн грн, но другие участники торгов... постепенно отпали", – рассказал Притула.

По его словам, в аукционе принимал участие человек, купивший в прошлом году картину Марии Примаченко, были участники из Великобритании, представители разных бизнесов из Украины – в общей сложности около полутора десятков человек.

"Если бы эта карта разыгрывалась где-то в июне прошлого года, то я думаю, что эта цифра, озвученная победителем, была бы достаточно актуальна", – рассказал Притула.

  • 18 июля Притула поделился видео с главой ГУР Кириллом Будановым, в котором был анонсирован новый сбор, но на что именно – "запикали".
  • 19 июля фонд Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS C VTOL для обнаружения вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн в неделю.

Читайте также: "Карта Буданова" ушла с молотка за 14 млн грн, деньги пойдут на разведдроны для ГУР

Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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гурсергей притулаКирилл Буданов
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