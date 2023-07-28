Притула: Хорошо, если волонтеры были бы разбросаны по разным политическим структурам

Представители волонтерской среды после войны могут стать проактивным ядром в разных политических структурах. Об этом сказал общественный и политический деятель Сергей Притула в интервью LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Притуле задали вопрос, возможно ли, что волонтерские движения научат украинцев объединяться и превратятся в политическую партию.

"Волонтерское движение Украины является клеем украинского общества – это да", – сказал Притула.

Он добавил, что волонтерское движение разрушило стереотипы в глазах прежде всего партнеров Украины об украинском обществе.

"О том, что украинское политическое движение сможет превратиться в какую-то единую политическую силу, или даже в две-три политические силы, которые будут состоять прежде всего из представителей волонтерской среды, которые смогут объединиться, найдут общие знаменатели, пойдут с общей какой-либо инициативой во властные кабинеты – скорее нет, чем да", – считает Притула.

В то же время он не сомневается, что после войны волонтеры будут в списках разных партий.

"Если представители одной среды будут разбросаны по разным политическим структурам или разным фракциям в парламенте, это наоборот хорошо. Потому что это возможность потом формировать из них всех проактивное ядро, которое будет отстаивать не политические цвета партий, а будут совместно работать на достижение цели, с которой они, видимо, пойдут в парламент", – сказал Притула.

Он считает, что волонтеры также могут себя хорошо показать в органах местного самоуправления на разных уровнях.

"Я не верю, что возможно превращение волонтерского движения в какое-то политическое в общенациональном контексте. Но я двумя руками за то, чтобы представители волонтерской среды шли в органы местного самоуправления на разных уровнях. Волонтеры должны быть представлены в городских и сельских советах, в парламенте, где угодно... Это люди, которые научились системно менеджерить процессы... Поэтому люди, которые доверяли волонтерам свои средства, могут также смело доверить волонтерам свои деньги, которые называются бюджет", – сказал Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов не хотел отдавать карту на аукцион, покупатель был готов заплатить больше

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.