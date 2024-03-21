"Прогульників не більше, ніж у 2021 році". Слуги заперечують низьку явку в парламенті
Явка народних депутатів від Слуги народу на парламентські засідання майже не змінилася за останні кілька років. Про це LIGA.net повідомили три співрозмовники у фракції.
20 березня УП опублікувала матеріал про внутрішню ситуацію у Раді. За словами співрозмовників видання у парламенті, зараз у Слузі народу де-юре 235 парламентарів, але регулярно приходять на засідання й активно голосують нібито 170-180 нардепів.
"Решта або відкрито відкололась, як 17 депутатів групи Разумкова, або демонструє прихований саботаж, регулярно пропускаючи засідання парламенту", – йдеться у матеріалі.
Втім, голова фракції СН Давид Арахамія стверджує LIGA.net, що "прогульників небагато".
"Не більше, ніж у 2021 році", – наголосив він.
Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від СН Микита Потураєв каже, що за його спостереженнями, "явка у нашій фракції особливо не змінилася за останні пару років".
"Ясно, що треба подивитися загальну статистику на сайті Ради для більш конкретної оцінки, але по тих голосуваннях, які я дивлюся, я не бачу суттєвих відмінностей з 2023 чи 2022 роками", – сказав він.
Нардеп від цієї ж фракції, член оборонного комітету Юрій Здебський заявив, що не коментує оцінки колег, але "вчора дійсно було багато депутатів у відрядженні".
"Сьогодні ж явка була понад 300 нардепів, і Рада працювала. Я завжди в залі з початку і до кінця. І також постійно працюю в комітеті", – зазначив він.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент.
- 14 березня перше за три тижні пленарне засідання Ради тривало "хвилин 20", його обірвала повітряна тривога, повідомили в опозиції.
- У Слузі народу зазначили, що після відбою до зали "дійшли вже не всі". Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення.
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