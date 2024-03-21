"Прогульників не більше, ніж у 2021 році". Слуги заперечують низьку явку в парламенті

Три співрозмовники LIGA.net у Слузі народу кажуть, що явка від фракції не змінилася за останні два роки

Зал Верховної Ради (Фото: Пресслужба парламенту)

Явка народних депутатів від Слуги народу на парламентські засідання майже не змінилася за останні кілька років. Про це LIGA.net повідомили три співрозмовники у фракції.

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20 березня УП опублікувала матеріал про внутрішню ситуацію у Раді. За словами співрозмовників видання у парламенті, зараз у Слузі народу де-юре 235 парламентарів, але регулярно приходять на засідання й активно голосують нібито 170-180 нардепів.

"Решта або відкрито відкололась, як 17 депутатів групи Разумкова, або демонструє прихований саботаж, регулярно пропускаючи засідання парламенту", – йдеться у матеріалі.

Втім, голова фракції СН Давид Арахамія стверджує LIGA.net, що "прогульників небагато".

"Не більше, ніж у 2021 році", – наголосив він.

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від СН Микита Потураєв каже, що за його спостереженнями, "явка у нашій фракції особливо не змінилася за останні пару років".

"Ясно, що треба подивитися загальну статистику на сайті Ради для більш конкретної оцінки, але по тих голосуваннях, які я дивлюся, я не бачу суттєвих відмінностей з 2023 чи 2022 роками", – сказав він.

Нардеп від цієї ж фракції, член оборонного комітету Юрій Здебський заявив, що не коментує оцінки колег, але "вчора дійсно було багато депутатів у відрядженні".

"Сьогодні ж явка була понад 300 нардепів, і Рада працювала. Я завжди в залі з початку і до кінця. І також постійно працюю в комітеті", – зазначив він.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент.

вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент. 14 березня перше за три тижні пленарне засідання Ради тривало "хвилин 20", його обірвала повітряна тривога, повідомили в опозиції.

У Слузі народу зазначили, що після відбою до зали "дійшли вже не всі". Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення.

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