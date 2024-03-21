"Прогульщиков не больше, чем в 2021 году". Слуги отрицают низкую явку в парламенте
Зал Верховной Рады (Фото: Пресс-служба парламента)

Явка народных депутатов от Слуги народа на парламентские заседания почти не изменилась за последние несколько лет. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника во фракции.

20 марта УП опубликовало материал о внутренней ситуации в Раде. По словам собеседников в парламенте, сейчас в Слуге народа де-юре 235 парламентариев, но регулярно приходят на заседание и активно голосуют якобы 170-180 нардепов.

"Остальные либо открыто откололись, как 17 депутатов группы Разумкова, либо демонстрируют скрытый саботаж, регулярно пропуская заседание парламента", – говорится в материале.

Впрочем, глава фракции СН Давид Арахамия утверждает LIGA.net, что "прогульщиков немного".

"Не больше, чем в 2021 году", – подчеркнул он.

Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике, нардеп от СН Никита Потураев говорит, что по его наблюдениям, "явка в нашей фракции особо не изменилась за последние пару лет".

"Ясно, что нужно посмотреть общую статистику на сайте Рады для более конкретной оценки, но по тем голосованиям, которые я смотрю, я не вижу существенных отличий с 2023 или 2022 годами", – сказал он.

Нардеп от этой же фракции член оборонного комитета Юрий Здебский заявил, что не комментирует оценки коллег, но "вчера действительно было много депутатов в командировке".

"Сегодня же явка была более 300 нардепов, и Рада работала. Я всегда в зале с начала и до конца. И тоже постоянно работаю в комитете", – отметил он.

  • На LIGA.net вышел обширный текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент.
  • 14 марта первое за три недели пленарное заседание Совета длилось "минут 20", его оборвала воздушная тревога, сообщили в оппозиции.
  • В Слуге народу отметили, что после отбоя в зал "дошли уже не все". В целом парламент успел принять только одно решение.

Читайте также: Глава Слуг народа в Раде отрицает, что монобольшинство распалось

верховная радавойнапарламентзаседаниеявка