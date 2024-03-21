"Прогульщиков не больше, чем в 2021 году". Слуги отрицают низкую явку в парламенте

Три собеседника LIGA.net в Слуге народа говорят, что явка от фракции не изменилась за последние два года

Зал Верховной Рады (Фото: Пресс-служба парламента)

Явка народных депутатов от Слуги народа на парламентские заседания почти не изменилась за последние несколько лет. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника во фракции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

20 марта УП опубликовало материал о внутренней ситуации в Раде. По словам собеседников в парламенте, сейчас в Слуге народа де-юре 235 парламентариев, но регулярно приходят на заседание и активно голосуют якобы 170-180 нардепов.

"Остальные либо открыто откололись, как 17 депутатов группы Разумкова, либо демонстрируют скрытый саботаж, регулярно пропуская заседание парламента", – говорится в материале.

Впрочем, глава фракции СН Давид Арахамия утверждает LIGA.net, что "прогульщиков немного".

"Не больше, чем в 2021 году", – подчеркнул он.

Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике, нардеп от СН Никита Потураев говорит, что по его наблюдениям, "явка в нашей фракции особо не изменилась за последние пару лет".

"Ясно, что нужно посмотреть общую статистику на сайте Рады для более конкретной оценки, но по тем голосованиям, которые я смотрю, я не вижу существенных отличий с 2023 или 2022 годами", – сказал он.

Нардеп от этой же фракции член оборонного комитета Юрий Здебский заявил, что не комментирует оценки коллег, но "вчера действительно было много депутатов в командировке".

"Сегодня же явка была более 300 нардепов, и Рада работала. Я всегда в зале с начала и до конца. И тоже постоянно работаю в комитете", – отметил он.

На LIGA.net вышел обширный текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент.

вышел обширный текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент. 14 марта первое за три недели пленарное заседание Совета длилось "минут 20", его оборвала воздушная тревога, сообщили в оппозиции.

В Слуге народу отметили, что после отбоя в зал "дошли уже не все". В целом парламент успел принять только одно решение.

Читайте также: Глава Слуг народа в Раде отрицает, что монобольшинство распалось