Прокремлівські політики хотіли створити в Естонії свою структуру оборони за підтримки ГРУ

Прокурор вимагає визнати Петерсона винним у держзраді й засудити його до 17 років вʼязниці

Айво Петерсон (Фото: ERR)

В Естонії місцеві прокремлівські політики Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі планували створити паралельну структуру оборони за підтримки російської військової розвідки. Про це повідомляє естонська газета Postimees з посиланням на деталі звинувачення, що прозвучали в залі суду.

Державна прокурорка Трійну Олев-Аас розповіла, що обвинувачені в державній зраді Петерсон і Роотсі у 2022 році за підтримки руху Koos почали створювати загін цивільної оборони, який у разі кризи мав узяти на себе функції збройних сил.

У листуванні з соратниками, яке обвинувачення пред'явило суду, Петерсон наголошував, що мета групи – "забезпечувати безпеку і виконувати функції армії" в разі "вакууму влади".

Також у прокуратурі кажуть, що Петерсон і Роотсі санкціонували встановлення контактів із представниками російської військової розвідки (колишнє ГРУ) для отримання інструкцій і допомоги у створенні загону.

Публічно Петерсон заявляв про нібито гуманітарний характер проєкту, однак прокуратура розглядає його дії як спробу сформувати альтернативну державній структуру оборони, що діє під прикриттям благодійності.

"Петерсон сам пропрацював понад 10 років у поліції, тому прекрасно знав, що оборона країни – це виключна прерогатива держави", – підкреслила Олев-Аас.

Прокурор вимагає визнати Петерсона винним у держзраді й засудити його до 17 років позбавлення волі.

Також прокурор зажадала призначити 13 років позбавлення волі Роотсі, обвинуваченому в держзраді, і 11 років позбавлення волі Андрею Андронову, обвинуваченому в ненасильницьких діях, спрямованих проти Естонської Республіки.

У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos.

10 березня 2023 року поліція безпеки Естонії затримала трьох чоловіків, яких підозрювали у нібито "створенні мережі проти Естонської Республіки". Серед них був проросійський політик Петерсон, який відвідував окуповану Росією частину Донбасу. Петерсон також знявся в кількох пропагандистських відеороликах, які виправдовували російське вторгнення в Україну.

Судове слідство у справі розпочалося в листопаді 2023 року.