Прокремлевские политики хотели создать в Эстонии свою структуру обороны при поддержке ГРУ

Прокурор требует признать Петерсона виновным в госизмене и приговорить его к 17 годам тюрьмы

Айво Петерсон (Фото: ERR)

В Эстонии местные прокремлевские политики Айво Петерсон и Дмитрий Роотси планировали создать параллельную структуру обороны при поддержке российской военной разведки. Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на прозвучавшие в зале суда детали обвинения.

Государственный прокурор Тройна Олев-Аас рассказала, что обвиняемые в государственной измене Петерсон и Роотси в 2022 году при поддержке движения Koos начали создавать отряд гражданской обороны, который в случае кризиса должен был взять на себя функции вооруженных сил.

В переписке с соратниками, которую обвинение предъявило суду, Петерсон подчеркивал, что цель группы – "обеспечивать безопасность и выполнять функции армии" в случае "вакуума власти".

Также в прокуратуре говорят, что Петерсон и Роотси санкционировали установление контактов с представителями российской военной разведки (бывшее ГРУ) для получения инструкций и помощи в создании отряда.

Публично Петерсон заявлял о якобы гуманитарном характере проекта, однако прокуратура рассматривает его действия как попытку сформировать альтернативную государственную структуру обороны, действующую под прикрытием благотворительности.

"Петерсон сам проработал более 10 лет в полиции, потому прекрасно знал, что оборона страны – это исключительная прерогатива государства", – подчеркнула Олев-Аас.

Прокурор требует признать Петерсона виновным в госизмене и приговорить его к 17 годам лишения свободы.

Также прокурор потребовала назначить 13 лет лишения свободы Роотси, обвиняемому в госизмене, и 11 лет лишения свободы Андрею Андронову, обвиняемому в ненасильственных действиях, направленных против Эстонской Республики.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгиког (парламент) по общему избирательному списку Объединенной левой партии и Koos.

10 марта 2023 года полиция безопасности Эстонии задержала троих мужчин, которых подозревали в якобы "созданнии сети против Эстонской Республики". Среди них был пророссийский политик Петерсон, посещавший оккупированную Россией часть Донбасса. Петерсон также снялся в нескольких пропагандистских видеороликах, оправдывающих российское вторжение в Украину.

Судебное следствие по делу началось в ноябре 2023 года.