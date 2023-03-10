Полиция Эстонии задержала пророссийского политика, ездившего на оккупированный РФ Донбасс

Полиция безопасности Эстонии задержала троих мужчин, подозреваемых в якобы "создании сетей против Эстонской Республики". Среди них – пророссийский эстонский политик Айво Петерсон, который посещал оккупированную Россией часть Донбасса, передает ERR.

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Отмечается, что это пока предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе расследования.

Среди задержанных – двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в стране.

Правоохранители подтвердили, что одним из задержанных является пророссийский эстонский политик и лидер партии "Вместе" Айво Петерсон, баллотировавшийся на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и не набравший достаточного количества голосов для прохождения в состав парламента.

Издание пишет, что в ходе предвыборной кампании Петерсон посещал оккупированный Россией украинский Донбасс, называя его российским, и выступал на пропагандистских телепередачах в Москве, что вызвало негативную реакцию в Эстонии и подстрекало эстонский народ на мысли о лишении Петерсона эстонского гражданства.

16 февраля 2023 года Эстония предложила ЕС совместно вложить 4 млрд евро в производство снарядов для Украины.

26 февраля министр обороны Эстонии привез в Киев пакет военной помощи для Сил специальных операций.

9 марта Финляндия разрешила Эстонии реэкспортировать в Украину 122-мм гаубицы и снаряды в них.

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Мілана Головань

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