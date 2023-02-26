Министр обороны Эстонии привез в Киев пакет помощи для Сил специальных операций

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Киев, где встретился со своим коллегой Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба министра обороны Украины. Эстонское оборонное ведомство сообщает о новом пакете военной помощи, в этот раз для Сил специальных операций (ССО).

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"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте – общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов – это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", – сказал Резников.

В Минобороны Эстонии сообщают, что Певкур объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, который в этот раз состоит из оружия и техники для ССО.

Кроме того, эстонский министр также передал символический ключ от третьего военного госпиталя, строительство которого уже завершено. Госпиталь прибудет в Украину в ближайшие недели.

Как сообщает Минобороны Эстонии, в пакет, переданный Украине сегодня, входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда.

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Вадим Ребрина

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