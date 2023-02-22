"Сталин, наверное, улыбался в могиле" – президент Эстонии о речи Путина
22.02.2023, 13:35
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)
Вчерашнее выступление российского диктатора Владимира Путина ясно дало понять, что цели Москвы неизменны, РФ готова к длительному противостоянию с Западом. Об этом в Twitter написал Президент Эстонии Алар Карис.
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"Если кто-то думал, что Россия в ближайшее время будет заинтересована в мире, подумайте еще раз. Сегодняшнее выступление ясно дало понять – цели Москвы неизменны, они готовы к длительному противостоянию с Западом и не потерпят внутреннего инакомыслия. Сталин, видимо, улыбался в могиле", – говорится в твите.
- 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай намерен поддержать страну летальным оружием.
- Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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