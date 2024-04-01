Прокуратура: Судитимуть псевдоволонтерів, які видурили 1,3 млн грн по всій країні – фото
На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, котра, за даними слідства, ошукала людей по всій країні на 1,3 млн грн – вдавали з себе волонтерів та отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, що організовували збори для військових. Про це повідомила обласна прокуратура.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів – їх підозрюють у крадіжці, шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.
Правоохоронці зазначають, що підозрювані – жителі Кам’янського району, котрі знаходили у соцмережах інформацію про збирання коштів на допомогу та лікування військовослужбовців ЗСУ, а під час листування у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.
Під виглядом конвертації грошей фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і привласнювали їхні кошти – переводили на підконтрольні рахунки, пояснює прокуратура.
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Відомство встановило, що підозрювані ошукали майже 100 мешканців різних областей України, а сума збитків становить 1,3 млн грн.
Правоохоронці зауважують, що під час обшуків вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи, кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 000 грн.
Наразі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.
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