Прокуратура: Судитимуть псевдоволонтерів, які видурили 1,3 млн грн по всій країні – фото

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, котра, за даними слідства, ошукала людей по всій країні на 1,3 млн грн – вдавали з себе волонтерів та отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, що організовували збори для військових. Про це повідомила обласна прокуратура.

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До суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів – їх підозрюють у крадіжці, шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Правоохоронці зазначають, що підозрювані – жителі Кам’янського району, котрі знаходили у соцмережах інформацію про збирання коштів на допомогу та лікування військовослужбовців ЗСУ, а під час листування у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Під виглядом конвертації грошей фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і привласнювали їхні кошти – переводили на підконтрольні рахунки, пояснює прокуратура.

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Відомство встановило, що підозрювані ошукали майже 100 мешканців різних областей України, а сума збитків становить 1,3 млн грн.

Правоохоронці зауважують, що під час обшуків вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи, кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 000 грн.

Наразі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Читайте великий текст LIGA.net про те, як не стати жертвою шахрайства, коли донатиш на військові збори.

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