Прокуратура: Будут судить псевдоволонтеров, выманивших 1,3 млн грн по всей стране – фото

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

На Днепропетровщине будут судить группу лиц, которые, по данным следствия, обманули людей по всей стране на 1,3 млн грн – притворялись волонтерами и получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, которые организовывали сборы для военных. Об этом сообщила областная прокуратура.

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В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех фигурантов – их подозревают в краже, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем.

Правоохранители отмечают, что подозреваемые – жители Каменского района, которые находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих ВСУ, а во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.

Под видом конвертации денег фигуранты получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали их средства – переводили на подконтрольные счета, объясняет прокуратура.

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Ведомство установило, что подозреваемые обманули почти 100 жителей разных областей Украины, а сумма ущерба составляет 1,3 млн грн.

Правоохранители отмечают, что во время обысков изъяли мобильные телефоны, 300 сим-карт, компьютеры, ноутбуки, электронные накопители информации, банковские карты, черновые записи, денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 800 000 грн.

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Читайте большой текст LIGA.net о том, как не стать жертвой мошенничества, когда донатишь на военные сборы.

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