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Нацполиция: Два "псевдоволонтера" получат подозрения за "махинации с авто для ВСУ" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 17:12
Фото - скриншот видео Нацполиции
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Национальная полиция опубликовала фрагменты материалов расследования, как она сообщает, о противоправных действиях "псевдоволонтеров", которые якобы наживались на помощи ВСУ.

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В изложении полиции, речь идет о "двух мужчинах", которые в своей деятельности "прикрывались рядом благотворительных общественных организаций". 

Среди этих организаций оказался фонд, руководителем которого является львовский активист Святослав Литинский, у которого полиция провела обыск в рамках открытого уголовного производства. При этом, по заявлению полиции, Литинский в этом производстве является свидетелем.

Полиция сообщает, что провела обыски также у двух подозреваемых, вызванных для сообщения им о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью обогащения. 

Полные имена подозреваемых не названы, но в опубликованных видеоматериалах фигурируют "Игорь" и "Назарий". Ранее сообщалось, что обыски были проведены у львовского волонтера Назария Островского.  

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что с начала полномасштабного вторжения России полиция зарегистрировала 404 случая злоупотребления гуманитарной помощью, и 79 человек уже получили подозрения в рамках таких уголовных производств.

8 сентября сообщалось, что Киевская полиция проводит обыски в столице, области и Львове у групп волонтеров, подозреваемых в присвоении пожертвований в благотворительный фонд для закупки автомобилей на нужды ВСУ.

  • 30 августа НАБУ вместе с контрразведкой СБУ провели 20 обысков в Запорожье в рамках уголовного производства о хищении гуманитарной помощи, в том числе  в городском совете и областной военной администрации.
  • Ранее сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МВД Денисом Монастырским и главой Нацполиции Игорем Клименко, после которой заявил, что вклад волонтеров в победы Украины огромен, но, к сожалению, есть информация и о случаях махинаций.

Сергій Бережний
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Игорь Клименко подозрение волонтеры Национальная полиция помощь ВСУ
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