Пропагандисти РФ показали нові "Панцир-С1". Радіо Свобода: недалеко від особняка Путіна

Російські пропагандисти державного телеканалу "Россия" показали у сюжеті відео будівництва нового майданчика для розміщення самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1" у Москві. Журналісти російської служби Радіо Свобода виявили, що системи розміщені неподалік від резиденції диктатора Володимира Путіна.

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Журналісти знайшли точні координати розміщення "Панцирів". За їхніми даними, вони розташовані поруч із селищем Заріччя.

У січні 2023 року ці системи та їхні радари вже були розміщені у селищі, проте стояли у полі. Наприкінці січня майданчик для розміщення "Панцирів" зробили стаціонарним, а зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми, які видно на супутниковому знімку PlanetLab за 3 вересня 2023 року, пишуть журналісти.

За їхніми даними, ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції Путіна в селищі Ново-Огарьово.

У січні 2023 року Росія розмістила на даху будівлі Міноборони "Панцирі". У Повітряних силах заявили, що ці системи мають невеликий радіус дії і є "більш-менш ефективними" для роботи по безпілотниках, зокрема ударних типів.

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