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Пропагандисты РФ показали новые "Панцирь-С1". Радио Свобода: недалеко от особняка Путина

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 18:28
Пропагандисты РФ показали новые
Фото: Радио Свобода (Россия)

Российские пропагандисты государственного телеканала "Россия" показали в сюжете видео строительства новой площадки для размещения самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Москве. Журналисты российской службы Радио Свобода обнаружили, что системы размещены недалеко от резиденции диктатора Владимира Путина.

Журналисты нашли точные координаты размещения "Панцирей". По их данным, они расположены рядом с поселком Заречье.

В январе 2023 эти системы и их радары уже были размещены в поселке, однако стояли в поле. В конце января площадку для размещения "Панцирей" сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы, видные на спутниковом снимке PlanetLab за 3 сентября 2023 года, пишут журналисты.

По их данным, эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Фото: Радіо Свобода

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Милана Головань
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