Протести у Польщі. Туск: Ми хочемо допомогти Україні, але маємо захистити свій ринок

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз повинен захистити сільськогосподарський ринок. Він вважає, що найближчим часом повинні бути позитивні рішення для аграріїв, які протестують, повідомило видання Wiadomosci.

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Польський прем'єр наголосив, що у суботу зустрінеться з фермерами, та сподівається, що оголосить "щось серйозне". Він заявив, що у Бухаресті порушить питання змін, які захистять європейських сільгоспвиробників.

"Ми дуже хочемо допомогти Україні, але водночас повинні захистити європейський, польський сільськогосподарський ринок", – наголосив він.

Також, за даними видання, Туск сьогодні візьме участь у конгресі Європейської народної партії, який проходить в Бухаресті, де обговорить проблеми фермерів. Він звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського та натякнув на його "пасивність" щодо розв'язання проблеми з протестами фермерів.

Туск наголосив, що він постійно на зв'язку з Брюсселем і "хотілося б, щоб цю роботу ніхто не псував, тому що ми вже близькі до фінішу".

"Ось моє щире звернення, особливо до комісара Войцеховського, який протягом цих довгих місяців був досить пасивним, щоб не сказати, що він завдав шкоди цій справі. Було б добре, щоб він нічого не псував на жодному етапі, особливо зараз, коли ми, можливо, завершуємо ці роботи", – додав Туск.

Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною.

Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з України, висипали українське зерно із вантажівок та вагонів.

29 лютого прем'єр Польщі Туск після зустрічі зі своєю латвійською колегою не виключив, що Польща може заборонити імпорт російської агропродукції.

6 березня у центрі Варшави почалися масштабні протести польських фермерів, демонстранти палять покришки перед офісом прем'єр-міністра Польщі Туска.

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