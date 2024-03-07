Протесты в Польше. Туск: Мы хотим помочь Украине, но должны защитить свой рынок

Дональд Туск (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз должен защитить сельскохозяйственный рынок. Он считает, что в ближайшее время должны быть положительные решения для протестующих аграриев, сообщило издание Wiadomosci.

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Польский премьер отметил, что в субботу встретится с фермерами, и надеется, что объявит "что-то серьезное". Он заявил, что в Бухаресте поднимет вопрос изменений, которые защитят европейских сельхозпроизводителей.

"Мы очень хотим помочь Украине, но в то же время должны защитить европейский, польский сельскохозяйственный рынок", – подчеркнул он.

Также, по данным издания, Туск сегодня примет участие в конгрессе Европейской народной партии, который проходит в Бухаресте, где обсудит проблемы фермеров. Он обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому и намекнул на его "пассивность" относительно решения проблемы с протестами фермеров.

Туск отметил, что он постоянно на связи с Брюсселем и "хотелось бы, чтобы эту работу никто не портил, потому что мы уже близки к финишу".

"Вот мое искреннее обращение, особенно к комиссару Войцеховскому, который в течение этих долгих месяцев был достаточно пассивным, чтобы не сказать, что он нанес вред этому делу. Было бы хорошо, чтобы он ничего не портил ни на одном этапе, особенно сейчас, когда мы, возможно, завершаем эти работы", – добавил Туск

Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной.

Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

29 февраля премьер Польши Туск после встречи со своей латвийской коллегой не исключил, что Польша может запретить импорт российской агропродукции.

6 марта в центре Варшавы начались масштабные протесты польских фермеров, демонстранты жгут покрышки перед офисом премьер-министра Польши Туска.

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