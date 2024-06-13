Призовникам до 25 років та тим, хто бронюється, ВЛК не потрібна – постанова Кабміну

Під час дії воєнного стану призовників до 25 років можуть направити на ВЛК тільки якщо вони добровільно пішли на військову службу

Фото: Генштаб ЗСУ

Призовникам до 25 років та тим, хто збирається забронюватися від військової служби, необов'язково проходити військово-лікарську комісію. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну №675 до положення про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Згідно з постановою, під час дії воєнного стану призовників до 25 років можуть направити на ВЛК тільки якщо вони добровільно пішли на військову службу.

В протилежному разі військовозобов'язаних до 25 років на проходження військово-лікарської комісії не відправлятимуть.

Те саме стосується й чоловіків, які вирішили забронюватися. У постанові зазначається, що процедура надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на ВЛК.

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