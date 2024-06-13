Призывникам до 25 лет и тем, кто бронируется, ВВК не нужна – постановление Кабмина
Призывникам до 25 лет и тем, кто собирается забронировать от военной службы, необязательно проходить военно-врачебную комиссию. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина №675 в положение о порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
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Согласно постановлению, во время действия военного положения призывников до 25 лет могут направить на ВВК, только если они добровольно пошли на военную службу.
В противном случае военнообязанных до 25 лет на прохождение военно-врачебной комиссии не будут отправлять.
То же касается и мужчин, решивших забронироваться. В постановлении отмечается, что процедура предоставления отсрочки от призыва при мобилизации в связи с бронированием не предусматривает направление на ВВК.
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