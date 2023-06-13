Путін чекає на вибори в США. До цього не піде на мирні переговори з Україною – Боррель

Глава євродипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанському медіа Onda Cero заявив, що Росія не завершить війну проти України до виборів у США, оскільки російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, чекає на їх результати.

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"Думаю, що він (Путін. – Ред.) чекає на результати американських виборів. До цього не варто очікувати початку мирних переговорів", – сказав Боррель.

Він також припустив, що "війна розгорталася б зовсім інакше", якби президентом США був експрезидент та наразі кандидат на цю посаду Дональд Трамп, а не чинний Джо Байден.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

Трамп, який збирається балотуватися на новий термін, відмовився відповісти на запитання, хто, на його погляд, має перемогти у війні, яку почала Росія проти України, і чи є Путін воєнним злочинцем.

13 травня 2023 року Трамп заявив, що "припинив би війну за добу". Президент Зеленський сказав, що той вже мав таку нагоду.

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