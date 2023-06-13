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Путин ждет выборов в США. До этого не пойдет на мирные переговоры с Украиной – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 11:00
Путин ждет выборов в США. До этого не пойдет на мирные переговоры с Украиной – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанскому медиа Onda Cero заявил, что Россия не закончит войну против Украины до выборов в США, поскольку российский диктатор Владимир Путин, вероятно, ожидает их результатов.

"Думаю, что он (Путин. – Ред.) ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", – сказал Боррель.

Он также предположил, что "война разворачивалась бы совсем иначе", будь президентом США экс-президент и кандидат на эту должность Дональд Трамп, а не действующий Джо Байден.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • Трамп, который собирается баллотироваться на новый срок, отказался ответить на вопрос, кто, на его взгляд, победит в войне, которую начала Россия против Украины, и является ли Путин военным преступником.
  • 13 мая 2023 года Трамп заявил, что "прекратил бы войну за сутки". Президент Зеленский сказал, что у того уже была такая возможность.

Читайте также: Десантис поддержал Трампа в желании "окончить войну за 24 часа". Сказал: Байден хочет продолжать

Милана Головань
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