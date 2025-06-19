Путін поговорив з Сі Цзіньпіном: засудили Ізраїль та домовилися про зустріч

Путін і Сі Цзіньпін домовилися провести очну зустріч у Китаї з 31 серпня до 3 вересня

Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін 19 червня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив пропагандистським медіа помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, Москва та Пекін мають "ідентичні підходи" до подій на Близькому Сході та "рішуче засуджують дії Ізраїлю, які, на їхню думку, порушують Статут ООН". Також підкреслюється, що обидві сторони виступають проти силового вирішення конфлікту.

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Путін, за інформацією пропагандистських медіа, підтвердив готовність Росії бути посередником у близькосхідному врегулюванні, якщо в цьому виникне потреба. Лідери країн також нібито домовилися доручити відповідним відомствам активізувати контакти щодо ситуації в регіоні.

Крім того, повідомляється, що вони обговорили підсумки саміту G7. Ушаков зазначив, що, на думку Кремля, серед учасників зустрічі нібито були "розбіжності", а для президента України Володимира Зеленського цей візит "не став успішним".

Повідомляється також, що Путін і Сі Цзіньпін домовилися провести очну зустріч у Китаї з 31 серпня до 3 вересня. Основні переговори заплановано на 2 вересня.