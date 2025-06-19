Путин поговорил с Си Цзиньпином: осудили Израиль и договорились о встрече

Путин и Си Цзиньпин договорились провести очную встречу в Китае с 31 августа по 3 сентября

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин 19 июня провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил пропагандистским медиа помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Москва и Пекин имеют "идентичные подходы" к событиям на Ближнем Востоке и "решительно осуждают действия Израиля, которые, по их мнению, нарушают Устав ООН". Также подчеркивается, что обе стороны выступают против силового разрешения конфликта.

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Путин, по информации пропагандистских медиа, подтвердил готовность России быть посредником в ближневосточном урегулировании, если это потребуется. Лидеры стран также якобы договорились поручить соответствующим ведомствам активизировать контакты по ситуации в регионе.

Кроме того, сообщается, что они обсудили итоги саммита G7. Ушаков отметил, что, по мнению Кремля, среди участников встречи якобы были "разногласия", а для президента Украины Владимира Зеленского этот визит "не стал успешным".

Сообщается также, что Путин и Си Цзиньпин договорились провести очную встречу в Китае с 31 августа по 3 сентября. Основные переговоры запланированы на 2 сентября.