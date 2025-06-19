Путин поговорил с Си Цзиньпином: осудили Израиль и договорились о встрече
Российский диктатор Владимир Путин 19 июня провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил пропагандистским медиа помощник главы Кремля Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Москва и Пекин имеют "идентичные подходы" к событиям на Ближнем Востоке и "решительно осуждают действия Израиля, которые, по их мнению, нарушают Устав ООН". Также подчеркивается, что обе стороны выступают против силового разрешения конфликта.
Путин, по информации пропагандистских медиа, подтвердил готовность России быть посредником в ближневосточном урегулировании, если это потребуется. Лидеры стран также якобы договорились поручить соответствующим ведомствам активизировать контакты по ситуации в регионе.
Кроме того, сообщается, что они обсудили итоги саммита G7. Ушаков отметил, что, по мнению Кремля, среди участников встречи якобы были "разногласия", а для президента Украины Владимира Зеленского этот визит "не стал успешным".
Сообщается также, что Путин и Си Цзиньпин договорились провести очную встречу в Китае с 31 августа по 3 сентября. Основные переговоры запланированы на 2 сентября.
- Си Цзиньпин 8 мая совершил официальный визит в Москву, где провел переговоры с Путиным и подписал новое соглашение об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией.