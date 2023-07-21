Путін знову погрожує Польщі. Вигадав маячню про "подарунки Сталіна та СРСР"

Російський диктатор Володимир Путін знову озвучив низку пропагандистських фейків про Польщу із завуальованими погрозами на адресу країни. Заяви глави Кремля процитували пропагандистські медіа Москви.

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На засіданні російської ради безпеки Путін видав фейкову заяву про те, що західні території Польщі є "подарунком" радянського тирана Йосипа Сталіна.

Також він сказав, що незалежність країни після Другої світової війни "була відновлена багато в чому завдяки СРСР".

Крім цього, диктатор виголосив "класичну" свою промову про нібито "бажання Польщі окупувати території України та Білорусі".

ДОВІДКА. У вересні 1939 року нацистська Німеччина та СРСР розв'язали Другу світову війну, напавши на Польщу. Відповідно до секретного протоколу до пакту про ненапад, Німеччина та Радянський Союз окупували Польщу та розділили її на дві зони окупації. Демаркаційна лінія пройшла річкою Буг. З 1945 до 1989 року Польща перебувала під владою комуністичного режиму.

6 квітня 2022 року у польському місті Познань військова поліція затримала двох громадян Білорусі, які збирали розвіддані про критичні військові та цивільні об'єкти.

12 квітня Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.

10 липня 2023 року спецслужби Польщі затримали чергового підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

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