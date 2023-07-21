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Путін знову погрожує Польщі. Вигадав маячню про "подарунки Сталіна та СРСР"

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 13:53
Путін знову погрожує Польщі. Вигадав маячню про
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін знову озвучив низку пропагандистських фейків про Польщу із завуальованими погрозами на адресу країни. Заяви глави Кремля процитували пропагандистські медіа Москви.

На засіданні російської ради безпеки Путін видав фейкову заяву про те, що західні території Польщі є "подарунком" радянського тирана Йосипа Сталіна.

Також він сказав, що незалежність країни після Другої світової війни "була відновлена багато в чому завдяки СРСР".

Крім цього, диктатор виголосив "класичну" свою промову про нібито "бажання Польщі окупувати території України та Білорусі".

ДОВІДКА. У вересні 1939 року нацистська Німеччина та СРСР розв'язали Другу світову війну, напавши на Польщу. Відповідно до секретного протоколу до пакту про ненапад, Німеччина та Радянський Союз окупували Польщу та розділили її на дві зони окупації. Демаркаційна лінія пройшла річкою Буг. З 1945 до 1989 року Польща перебувала під владою комуністичного режиму.

Читайте також: РФ закрила консульство Польщі у Смоленську. Варшава: Заперечення відповідальності за Катинь 

Дмитро Гриниченко
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