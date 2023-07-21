Путин снова угрожает Польше. Выдумал околесицу о "подарках Сталина и СССР"

Российский диктатор Владимир Путин разразился рядом пропагандистских фейков о Польше с завуалированными угрозами в адрес страны. Заявления главы Кремля процитировали пропагандистские медиа Москвы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На заседании российского совета безопасности Путин выдал фейковое заявление о том, что западные территории Польши являются "подарком" советского тирана Иосифа Сталина.

Также он сказал, что независимость страны после Второй мировой войны "была восстановлена во многом благодаря СССР".

Кроме этого, диктатор произнес "классическую" свою речь о якобы "желании Польши оккупировать территории Украины и Беларуси".

СПРАВКА. В сентябре 1939 года нацистская Германия и СССР развязали Вторую мировую войну, напав на Польшу. В соответствии с секретным протоколом к пакту о ненападении, Германия и Советский Союз оккупировали Польшу и разделили ее на две зоны оккупации. Демаркационная линия прошла по реке Буг. С 1945 по 1989 год Польша находилась под властью коммунистического режима.

6 апреля 2022 года в польском городе Познань военная полиция задержала двух граждан Беларуси, собиравших разведданные о критических военных и гражданских объектах.

12 апреля Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

10 июля 2023 года спецслужбы Польши задержали очередного подозреваемого в шпионаже в интересах России.

Читайте также: РФ закрыла консульство Польши в Смоленске. Варшава: Отрицание ответственности за Катынь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.