Путіна досі дурять, що ЗРК Patriot у Києві знищено – міністр оборони Литви
02.06.2023, 14:49
ЗРК Patriot (Фото: НАТО)
Російському диктатору Володимиру Путіну досі не доповіли правду про нібито знищення зенітно-ракетного комплексу Patriot у Києві 16 травня. Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
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За його словами, російська армія щоночі намагається вистежити комплекси протиповітряної оборони Patriot в Україні, щоб їх знищити, проте все марно.
"Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду", – написав міністр.
- 16 травня 2023 року Міноборони РФ повідомило про "знищення" Patriot. У Резнікова відповіли з гумором.
- У Повітряних силах пояснили, що знищити Patriot ракетою "Кинджал" неможливо.
- 18 травня у Пентагоні заявили, що Patriot вже відремонтований та повернувся на бойове чергування.
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