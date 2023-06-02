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Путіна досі дурять, що ЗРК Patriot у Києві знищено – міністр оборони Литви

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 14:49
Путіна досі дурять, що ЗРК Patriot у Києві знищено – міністр оборони Литви - Фото
ЗРК Patriot (Фото: НАТО)

Російському диктатору Володимиру Путіну досі не доповіли правду про нібито знищення зенітно-ракетного комплексу Patriot у Києві 16 травня. Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, російська армія щоночі намагається вистежити комплекси протиповітряної оборони Patriot в Україні, щоб їх знищити, проте все марно.

"Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду", – написав міністр.

  • 16 травня 2023 року Міноборони РФ повідомило про "знищення" Patriot. У Резнікова відповіли з гумором.
  • У Повітряних силах пояснили, що знищити Patriot ракетою "Кинджал" неможливо.
  • 18 травня у Пентагоні заявили, що Patriot вже відремонтований та повернувся на бойове чергування.

Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинджал". І що з ним робить Patriot

Мілана Головань
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війналитваппоАрвідас АнушаускасЗРК Patriot
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