Путину до сих пор врут, что ЗРК Patriot в Киеве уничтожен – министр обороны Литвы

Российскому диктатору Владимиру Путину до сих пор не доложили правду о якобы уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot в Киеве 16 мая. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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По его словам, российская армия каждую ночь пытается выследить комплексы противовоздушной обороны Patriot в Украине, чтобы их уничтожить, но все напрасно.

"Россия все еще пытается каждую ночь выследить противоракетные комплексы Patriot. Однако, безуспешно. Официальная версия уже лежит на столе у Путина – все батареи Patriot уничтожены. Никто не решается сказать ему правду", – написал министр.

16 мая 2023 года Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором.

В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.

18 мая в Пентагоне заявили, что Patriot уже отремонтирован и вернулся на боевое дежурство.

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