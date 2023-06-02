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Путину до сих пор врут, что ЗРК Patriot в Киеве уничтожен – министр обороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 14:49
Путину до сих пор врут, что ЗРК Patriot в Киеве уничтожен – министр обороны Литвы - Фото
ЗРК Patriot (Фото: НАТО)

Российскому диктатору Владимиру Путину до сих пор не доложили правду о якобы уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot в Киеве 16 мая. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, российская армия каждую ночь пытается выследить комплексы противовоздушной обороны Patriot в Украине, чтобы их уничтожить, но все напрасно.

"Россия все еще пытается каждую ночь выследить противоракетные комплексы Patriot. Однако, безуспешно. Официальная версия уже лежит на столе у Путина – все батареи Patriot уничтожены. Никто не решается сказать ему правду", – написал министр.

  • 16 мая 2023 года Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором.
  • В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.
  • 18 мая в Пентагоне заявили, что Patriot уже отремонтирован и вернулся на боевое дежурство.

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Милана Головань
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войнапволитваАрвидас АнушаускасЗРК Patriot
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