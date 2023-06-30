П'яна ДТП з потерпілим. Остап Ступка постане перед судом

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування і скерувала до суду справу щодо українського актора Остапа Ступки, який підозрюється у скоєнні ДТП з потерпілим у центрі столиці.

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За даними слідства, 4 квітня 2023 року Ступка, перебуваючи за кермом позашляховика Range Rover, виїхав на зустрічну смугу і наїхав на припаркований Mitsubishi. Чоловіка, який перебував у салоні цього авто, госпіталізували. Під час перевірки актора на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 1,62 проміле.

5 квітня Ступці повідомили про підозру у скоєнні ДТП з потерпілим.

6 квітня суд відправив його під нічний домашній арешт.

Спочатку справу було кваліфіковано за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Проте висновки судово-медичної експертизи свідчать про те, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження нібито є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано.

Актору загрожує від трьох до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

22 лютого 2023 року нардеп Олександр Трухін у суді визнав свою провину у спробі підкупити поліціянтів після ДТП із постраждалими, наступного дня Верховна Рада позбавила його мандата.

7 квітня в ДТП загинув колишній народний депутат чотирьох скликань Володимир Стретович.

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