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Пьяное ДТП с пострадавшим. Остап Ступка предстанет перед судом

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 14:40
Пьяное ДТП с пострадавшим. Остап Ступка предстанет перед судом - Фото
Остап Ступка (Фото: Facebook)

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд дело в отношении украинского актера Остапа Ступки, подозреваемого в совершении ДТП с потерпевшим в центре столицы.

По данным следствия, 4 апреля 2023 года Ступка, находясь за рулем внедорожника Range Rover, выехал на встречную полосу и наехал на припаркованный Mitsubishi. Мужчина, который находился в салоне этого авто, был госпитализирован. Во время проверки актера на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,62 промилле.

5 апреля Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП с пострадавшим.

6 апреля суд отправил его под ночной домашний арест.

Сначала дело было квалифицировано по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести.

Однако выводы судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что причиненное потерпевшему телесное повреждение якобы является тяжким, уголовное производство переквалифицировано.

Актеру грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

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Милана Головань
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