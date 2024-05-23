Рада проголосувала за нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник

Рада проголосувала за нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різниквиправлено
Верховна Рада на засідання 23 травня призначила суддею Конституційного Суду Сергія Різника. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
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"За" проголосували 276 парламентарів.
Призначення Різника відбувалося за нової процедурою – кандидатів на посаду обирала Дорадча рада з міжнародниками у складі, зазначають у Центрі протидії корупції.
Різник є доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректором із науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.
Працюючи на посаді проректора Львівського університету, брав участь у реалізації низки міжнародних проєктів, зокрема у підготовці візиту експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Львівського університету та у процедурі присвоєння йому звання Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.
- 1 березня 2024 року президент Володимир Зеленський видав указ про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного Суду.
- 29 грудня 2020 року Зеленський усунув Олександра Тупицького з посади голови КСУ на два місяці. Того звинуватили у корупції.
- 27 липня 2022 року Рада затвердила депутатку Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного Суду.
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