Рада проголосувала за нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник

Сергій Різник (Фото: Facebook)

Верховна Рада на засідання 23 травня призначила суддею Конституційного Суду Сергія Різника. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 276 парламентарів.

Призначення Різника відбувалося за нової процедурою – кандидатів на посаду обирала Дорадча рада з міжнародниками у складі, зазначають у Центрі протидії корупції.

Різник є доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректором із науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.

Працюючи на посаді проректора Львівського університету, брав участь у реалізації низки міжнародних проєктів, зокрема у підготовці візиту експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Львівського університету та у процедурі присвоєння йому звання Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.

1 березня 2024 року президент Володимир Зеленський видав указ про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного Суду.

29 грудня 2020 року Зеленський усунув Олександра Тупицького з посади голови КСУ на два місяці. Того звинуватили у корупції.

27 липня 2022 року Рада затвердила депутатку Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного Суду.

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