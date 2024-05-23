Рада проголосовала за нового главу Конституционного суда. Им стал Сергей Ризнык
Верховная Рада на заседании 23 мая назначила судьей Конституционного суда Сергея Ризныка. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
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"За" проголосовали 276 парламентариев.
Назначение Ризныка происходило по новой процедуре – кандидатов на должность избирал Совещательный совет с международниками в составе, отмечают в Центре противодействия коррупции.
Ризнык является доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, проректором по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского университета.
Работая на должности проректора Львовского университета, участвовал в реализации ряда международных проектов, в частности в подготовке визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона во Львовский университет и в процедуре присвоения ему звания Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- 1 марта 2024 года президент Владимир Зеленский издал указ о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного Суда.
- 29 декабря 2020 года Зеленский устранил Александра Тупицкого с должности главы КСУ на два месяца. Того обвинили в коррупции.
- 27 июля 2022 года Рада утвердила депутата Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного Суда.
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