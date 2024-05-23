Рада проголосовала за нового главу Конституционного суда. Им стал Сергей Ризнык

Сергей Ризнык (Фото: Facebook)

Верховная Рада на заседании 23 мая назначила судьей Конституционного суда Сергея Ризныка. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 276 парламентариев.

Назначение Ризныка происходило по новой процедуре – кандидатов на должность избирал Совещательный совет с международниками в составе, отмечают в Центре противодействия коррупции.

Ризнык является доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, проректором по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского университета.

Работая на должности проректора Львовского университета, участвовал в реализации ряда международных проектов, в частности в подготовке визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона во Львовский университет и в процедуре присвоения ему звания Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

1 марта 2024 года президент Владимир Зеленский издал указ о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного Суда.

29 декабря 2020 года Зеленский устранил Александра Тупицкого с должности главы КСУ на два месяца. Того обвинили в коррупции.

27 июля 2022 года Рада утвердила депутата Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного Суда.

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