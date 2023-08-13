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Ракетний удар по Покровську. Кількість жертв зросла до 10

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 12:38
Ракетний удар по Покровську. Кількість жертв зросла до 10 - Фото
Фото: ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Покровську, якого Росія завдала 7 серпня, збільшилась – у лікарні помер полковник ДСНС Віталій Кінц, який отримав поранення того дня. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Таким чином, станом на 13 серпня відомо про десять загиблих унаслідок удару по Покровську. Серед них – заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. Кінц був його підлеглим, він працював начальником дев'ятого Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області

Кількість поранених у Покровську – близько 90 осіб.

  • Росія двічі вдарила ракетами "Іскандер" по Покровську ввечері 7 серпня. Перший удар стався близько 19:15, другий – о 19:45, коли люди розбирали завали після першого прильоту. Ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок та готель.
Андрій Водяний
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дснсвійнаПокровськ
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