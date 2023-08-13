Ракетний удар по Покровську. Кількість жертв зросла до 10
13.08.2023, 12:38
Фото: ДСНС
Кількість жертв ракетного удару по Покровську, якого Росія завдала 7 серпня, збільшилась – у лікарні помер полковник ДСНС Віталій Кінц, який отримав поранення того дня. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Таким чином, станом на 13 серпня відомо про десять загиблих унаслідок удару по Покровську. Серед них – заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. Кінц був його підлеглим, він працював начальником дев'ятого Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області
Кількість поранених у Покровську – близько 90 осіб.
- Росія двічі вдарила ракетами "Іскандер" по Покровську ввечері 7 серпня. Перший удар стався близько 19:15, другий – о 19:45, коли люди розбирали завали після першого прильоту. Ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок та готель.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Ракетні удари по Покровську. Загинув заступник голови ДСНС області, поранені поліцейські та рятувальники 07.08.2023Росія завдала два ракетних удари по Покровську, влучила в житловий будинок, є жертви – відео 07.08.2023Російська 500-кг авіабомба прилетіла, але не розірвалася. Рятувальники її ліквідували – відео 09.05.2023
Останні новини
Коментарі