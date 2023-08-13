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Ракетный удар по Покровску. Число жертв возросло до 10

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 12:38
Ракетный удар по Покровску. Число жертв возросло до 10 - Фото
Фото: ГСЧС

Число жертв ракетного удара по Покровску, который Россия нанесла 7 августа, увеличилось – в больнице скончался полковник ГСЧС Виталий Кинц, получивший ранение в тот день. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, по состоянию на 13 августа известно о десяти погибших в результате удара по Покровску. Среди них – заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко. Кинц был его подчиненным, он работал начальником девятого Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области

Количество раненых в Покровске – около 90 человек.

  • Россия дважды ударила ракетами "Искандер" по Покровску вечером 7 августа. Первый удар произошел около 19:15, второй – в 19:45, когда люди разбирали завалы после первого прилета. Ракеты попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу.
Андрей Водяный
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ГСЧСПокровсквойна
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