Ракетный удар по Покровску. Число жертв возросло до 10

Число жертв ракетного удара по Покровску, который Россия нанесла 7 августа, увеличилось – в больнице скончался полковник ГСЧС Виталий Кинц, получивший ранение в тот день. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Таким образом, по состоянию на 13 августа известно о десяти погибших в результате удара по Покровску. Среди них – заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко. Кинц был его подчиненным, он работал начальником девятого Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области



Количество раненых в Покровске – около 90 человек.

Россия дважды ударила ракетами "Искандер" по Покровску вечером 7 августа. Первый удар произошел около 19:15, второй – в 19:45, когда люди разбирали завалы после первого прилета. Ракеты попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу.

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