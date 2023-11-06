Рекрутинг замість призовної служби. У Раді пояснили нововведення Міноборони для мирного часу
Народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що система рекрутингу замість призовної служби буде у мирний час. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
"Контрактна основа для мирного часу, люди призовного віку проходитимуть військовий вишкіл у вишах. Це буде не формальна військова кафедра, а реальна підготовка кадрового резерву для армії. Рекрутинг відбиратиме людей за освітою, щоб вони були максимально корисними, а не як це буває зараз, на жаль, коли ми цвяхи забиваємо мікроскопом", – сказав Чернєв.
Він зазначив, що однією з цілей такого переходу є впровадження стандартів НАТО.
"Ми бачимо, що нам потрібно багато людей для військової служби, базові навички повинні мати всі, починаючи зі школи. Тактична медицина, постійні збори з навчаннями", – заявив парламентар.
- Відмова від призову була запланована ще до початку повномасштабної війни.
- На початку 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про перехід до основ професійної армії. Він передбачає запровадження тримісячного військового вишколу та скасування призову. Тоді очікувалося, що Україна може відмовитись від призову за два роки.
- З 2022 року військовий призов не відбувається через війну.
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