Рекрутинг замість призовної служби. У Раді пояснили нововведення Міноборони для мирного часу

Народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що система рекрутингу замість призовної служби буде у мирний час. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, йдеться про перехід на перспективу для мирного часу.

"Контрактна основа для мирного часу, люди призовного віку проходитимуть військовий вишкіл у вишах. Це буде не формальна військова кафедра, а реальна підготовка кадрового резерву для армії. Рекрутинг відбиратиме людей за освітою, щоб вони були максимально корисними, а не як це буває зараз, на жаль, коли ми цвяхи забиваємо мікроскопом", – сказав Чернєв.

Він зазначив, що однією з цілей такого переходу є впровадження стандартів НАТО.

"Ми бачимо, що нам потрібно багато людей для військової служби, базові навички повинні мати всі, починаючи зі школи. Тактична медицина, постійні збори з навчаннями", – заявив парламентар.

Читайте також: Міноборони планує відмовитися від призову: строкову службу замінить військовий вишкіл

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.