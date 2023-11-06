UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рекрутинг вместо призывной службы. В Раде объяснили нововведение МО для мирного времени

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 10:34
Рекрутинг вместо призывной службы. В Раде объяснили нововведение МО для мирного времени - Фото
Егор Чернев (Фото: скриншот с видео)

Народный депутат и замглавы оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что система рекрутинг вместо призывной службы будет в мирное время. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет о переходе на перспективу для мирного времени. 

"Контрактная основа для мирного времени, люди призывного возраста будут проходить воинскую подготовку в вузах. Это будет не формальная военная кафедра, а реальная подготовка кадрового резерва для армии. Рекрутинг будет отбирать людей по образованию, чтобы они были максимально полезными, а не как это бывает сейчас, к сожалению, когда мы гвозди забиваем микроскопом", — сказал Чернев.

Он отметил, что одна из целей такого перехода — внедрение стандартов НАТО. 

"Мы видим, что нам нужно много людей для воинской службы, базовые навыки должны иметь все, начиная со школы. Тактическая медицина, постоянные сборы с учениями", — заявил парламентарий.

Читайте также: Минобороны планирует отказаться от призыва: срочную службу заменит военная подготовка 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнамобилизацияминобороныпризыврекрутинг

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 