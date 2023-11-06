Рекрутинг вместо призывной службы. В Раде объяснили нововведение МО для мирного времени

Народный депутат и замглавы оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что система рекрутинг вместо призывной службы будет в мирное время. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, речь идет о переходе на перспективу для мирного времени.

"Контрактная основа для мирного времени, люди призывного возраста будут проходить воинскую подготовку в вузах. Это будет не формальная военная кафедра, а реальная подготовка кадрового резерва для армии. Рекрутинг будет отбирать людей по образованию, чтобы они были максимально полезными, а не как это бывает сейчас, к сожалению, когда мы гвозди забиваем микроскопом", — сказал Чернев.

Он отметил, что одна из целей такого перехода — внедрение стандартов НАТО.

"Мы видим, что нам нужно много людей для воинской службы, базовые навыки должны иметь все, начиная со школы. Тактическая медицина, постоянные сборы с учениями", — заявил парламентарий.

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