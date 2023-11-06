Рекрутинг вместо призывной службы. В Раде объяснили нововведение МО для мирного времени
Народный депутат и замглавы оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что система рекрутинг вместо призывной службы будет в мирное время. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Контрактная основа для мирного времени, люди призывного возраста будут проходить воинскую подготовку в вузах. Это будет не формальная военная кафедра, а реальная подготовка кадрового резерва для армии. Рекрутинг будет отбирать людей по образованию, чтобы они были максимально полезными, а не как это бывает сейчас, к сожалению, когда мы гвозди забиваем микроскопом", — сказал Чернев.
Он отметил, что одна из целей такого перехода — внедрение стандартов НАТО.
"Мы видим, что нам нужно много людей для воинской службы, базовые навыки должны иметь все, начиная со школы. Тактическая медицина, постоянные сборы с учениями", — заявил парламентарий.
- Отказ от призыва был запланирован еще до начала полномасштабной войны.
- В начале 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о переходе к основам профессиональной армии. Он предусматривает введение трехмесячной военной подготовки и отмену призыва. Тогда ожидалось, что Украина может отказаться от призыва через два года.
- С 2022 года военный призыв не происходит из-за войны.
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