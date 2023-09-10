Reuters перевірять через фото з роботою ППО під час атаки дронів – Повітряні сили

Інформаційне агентство Reuters опублікувало на своєму сайті фотографії, на яких видно роботу протиповітряної оборони України під час нічної атаки дронів на Київ, що сталася 10 вересня. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону заявив, що "відповідні служби" мають перевірити, чи була на них видна чутлива інформація.

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"Є відповідні служби, які визначать – є там чутлива інформація чи ні. Думаю, зрештою розберуться люди, які мають цим займатися, і будуть зроблені певні висновки", – сказав він.

Він додав, що військові неодноразово зверталися до медіа та пабліків з проханням не публікувати такі зображення.

"Всі пабліки вичитуються ворогом, це очевидно. Уся інформація навіть у коментарях поступає до їхніх служб, які роблять висновки геть про усе: розташування, перебування, сили та засоби", – сказав Ігнат.

"Ми просто можемо ще раз наголошувати, просити з розумінням ставитися до будь-якої інформації, яка пов'язана з обороною країни", – додав Ігнат.

У травні 2023 року військові склали список речей, що заборонено робити при ракетних та дронових атаках росіян. Серед них – фото та відео пусків ракет ППО, а також фото та відео позицій засобів ППО.

Служба безпеки України попереджала, що викладання в мережу подібних фото та відео розцінюється як коригування ворожого вогню і є караним злочином.

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