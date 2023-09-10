Reuters проверят через фото с работой ПВО во время атаки дронов – Воздушные силы

Информационное агентство Reuters опубликовало на своем сайте фотографии, на которых видна работа противовоздушной обороны Украины во время ночной атаки дронов на Киев, которая произошла 10 сентября. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире единого телемарафона заявил, что "соответствующие службы" должны проверить, была ли на них видна чувствительная информация.

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"Есть соответствующие службы, которые определят, есть там чувствительная информация или нет. Думаю, в конце концов разберутся люди, которые должны этим заниматься, и будут сделаны определенные выводы", – сказал он.

Он добавил, что военные неоднократно обращались к медиа и пабликам с просьбой не публиковать такие изображения.

"Все паблики вычитываются врагом, это очевидно. Вся информация даже в комментариях поступает в их службы, которые делают выводы обо всем: расположении, пребывании, силах и средствах", – сказал Игнат.

"Мы просто можем еще раз подчеркивать, просить с пониманием относиться к любой информации, связанной с обороной страны", – добавил Игнат.

В мае 2023 года военные составили список вещей, которые запрещено делать при ракетных и дроновых атаках россиян. Среди них – фото и видео пусков ракет ПВО, а также фото и видео позиций средств ПВО.

Служба безопасности Украины предупреждала, что выкладывание в сеть подобных фото и видео расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением.

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