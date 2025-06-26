Reuters: США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів. Це стосуватиметься й України

США скорочують фінансування приблизно 20 програм, які розслідують злочини по всьому світу

Білий дім (Фото: Jouce N. Boghosian/flickr)

Білий дім рекомендував скоротити фінансування майже 20 програм, які розслідують воєнні злочини по всьому світу, в тому числі й в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох неназваних співрозмовників у США, обізнаних з ситуацією, та внутрішні урядові документи.

Йдеться, зокрема, про програми, які притягують до відповідальності за воєнні злочини в М'янмі, Сирії, Іраку, Непалі, Шрі-Ланці та Гамбії. А також розслідують "ймовірні російські звірства" в Україні.

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Очікування того, що сенатор США від Республіканської партії Марко Рубіо виступить за продовження частини програм, є невеликим, повідомили джерела. Однак один з них зазначив, що Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога у потенційних розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

Три інші обізнані джерела повідомили, що однією з таких програм в Україні є Global Rights Compliance. Вона допомагає збирати докази воєнних злочинів та злочинів проти людності, включаючи сексуальне насильство та катування.

Друга програма – Legal Action Network, яка підтримує зусилля України щодо порушення кримінальних справ проти росіян, підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів.

Також двоє співрозмовників повідомили, що серед програм, фінансування яких може бути припинено, – грант Держдепартаменту на 18 млн доларів для Генеральної прокуратури. Він реалізується Міжнародною ініціативою кримінального правосуддя Джорджтаунського університету.

Ця програма надає "найкращу можливість" детально задокументувати "жорстокості на передовій", – сказав співрозмовник.

Бюро Державного департаменту має надіслати до 11 липня обґрунтування того, чому не варто припиняти фінансування програм, йдеться у внутрішньому електронному листі департаменту. Критерії подання апеляції встановлені дуже суворі.

"Бюро повинні чітко та лаконічно визначити пряму відповідність пріоритетам адміністрації", – йдеться в листі.