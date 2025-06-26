Reuters: США урежут финансирование расследований военных преступлений. Коснется и Украины

США сокращают выделение средств на около 20 программ, которые расследуют преступления по всему миру

Белый дом (Фото: Jouce N. Boghosian/flickr)

Белый дом рекомендовал сократить финансирование почти 20 программ, которые расследуют военные преступления по всему миру, в том числе и в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников в США, знакомых с ситуацией, и внутренние правительственные документы.

Речь идет, в частности о программах, которые привлекают к ответственности за военные преступления в Мьянме, Сирии, Ираке, Непале, Шри-Ланке и Гамбии. А также расследуют "вероятные российские зверства" в Украине.

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Ожидание того, что госсекретарь США Марко Рубио будет выступать за продолжение части программ – невелико, сказали собеседники. Однако один из них отметил, что Рубио может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине.

Трое других осведомленных собеседников сообщили, что одна из таких программ в Украине – Global Rights Compliance. Она помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе о сексуальном насилии и пытках.

Вторая программа – Legal Action Network, которая поддерживает усилия Украины по возбуждению дел против россиян, подозреваемых в военных преступлениях.

Также двое собеседников сообщили, что среди программ, чье финансирование может прекратиться, – грант Госдепартамента на $18 млн для Генпрокуратуры. Он реализуется Международной инициативой уголовного правосудия Джорджтаунского университета.

Эта программа предоставляет собой "наилучшую возможность" подробно задокументировать "зверства на фронте", сказал собеседник.

Бюро Госдепартамента должно направить до 11 июля обоснования, почему не стоит прекращать финансирование программ, сказано во внутреннем электронном письме департамента. Критерии подачи апелляции установлены очень строго.

"Бюро должны четко и лаконично обозначить прямое соответствие приоритетам администрации", – сказано в письме.