РФ в ООН заявила, що Кислиця "боїться виступати російською". Дипломат: Це не лікується — відео

Представниця Росії в ООН заявила, що Кислиця "не виступає російською, щоб уникнути репресій із боку свого уряду"

Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Представниця російської делегації в ООН заявила, що посол України в організації Сергій Кислиця "боїться виступати російською мовою". Дипломат сказав, що вона "на межі нервового зриву".

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Під час засідання Генеральної асамблеї ООН український представник виступив іспанською мовою перед голосуванням за проєкт резолюції щодо російської окупації Криму.

Російська "дипломатка" заявила, що Кислиця "готовий виступати будь-якою мовою, аби не російською, щоб уникнути репресій із боку свого уряду".

Посол відреагував у X (Twitter) та порівняв свою російську візаві з героїнею фільму "Жінки на межі нервового зриву" іспанця Педро Альмодовара.

"Не знаю, чи лікується це, судіть самі", — написав він.

"Es que no estoy curada...", – каже Lucía, героїня фільму видатного іспанця, Педро Альмодовара, "Жінки на межі нервного зриву". Десь так на межі зриву 🤯 була сьогодні засланка Москви біля Генеральної Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням по проекту… pic.twitter.com/kru7

December 19, 2023

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