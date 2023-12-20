РФ в ООН заявила, що Кислиця "боїться виступати російською". Дипломат: Це не лікується — відео
Представниця російської делегації в ООН заявила, що посол України в організації Сергій Кислиця "боїться виступати російською мовою". Дипломат сказав, що вона "на межі нервового зриву".
Під час засідання Генеральної асамблеї ООН український представник виступив іспанською мовою перед голосуванням за проєкт резолюції щодо російської окупації Криму.
Російська "дипломатка" заявила, що Кислиця "готовий виступати будь-якою мовою, аби не російською, щоб уникнути репресій із боку свого уряду".
Посол відреагував у X (Twitter) та порівняв свою російську візаві з героїнею фільму "Жінки на межі нервового зриву" іспанця Педро Альмодовара.
"Не знаю, чи лікується це, судіть самі", — написав він.
"Es que no estoy curada...", – каже Lucía, героїня фільму видатного іспанця, Педро Альмодовара, "Жінки на межі нервного зриву". Десь так на межі зриву 🤯 була сьогодні засланка Москви біля Генеральної Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням по проекту… pic.twitter.com/kru7
- Україна ініціювала процес виключення Росії із постійного членства у Раді Безпеки ООН із правом вето та всієї організації загалом.
- Небензя ніс пропаганду в ООН і втік із засідання. Кислиця: Пішли з Херсона – підуть із РБ.
- Коли РФ пригрозила ООН "переглядом співробітництва", український посол назвав це "воістину дебільною логікою".
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