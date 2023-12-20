РФ в ООН заявила, что Кислица "боится выступать на русском". Дипломат: Не лечится — видео
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель российской делегации в ООН заявила, что посол Украины в организации Сергей Кислица "боится выступать на русском языке". Дипломат сказал, что она "на грани нервного срыва". 

Во время заседания Генеральной ассамблеи ООН украинский представитель выступил на испанском языке перед голосованием за проект резолюции о российской оккупации Крыма. 

Российская "дипломат" заявила, что Кислица "готов выступать на любом языке, лишь бы не на русском, чтобы избежать репрессий со стороны своего правительства".

Посол отреагировал в X (Twitter) и сравнил свою российскую визави с героиней фильма "Женщины на грани нервного срыва" испанца Педро Альмодовара. 

"Не знаю, лечится ли это, судите сами", — написал он.

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