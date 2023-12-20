РФ в ООН заявила, что Кислица "боится выступать на русском". Дипломат: Не лечится — видео
Представитель российской делегации в ООН заявила, что посол Украины в организации Сергей Кислица "боится выступать на русском языке". Дипломат сказал, что она "на грани нервного срыва".
Во время заседания Генеральной ассамблеи ООН украинский представитель выступил на испанском языке перед голосованием за проект резолюции о российской оккупации Крыма.
Российская "дипломат" заявила, что Кислица "готов выступать на любом языке, лишь бы не на русском, чтобы избежать репрессий со стороны своего правительства".
Посол отреагировал в X (Twitter) и сравнил свою российскую визави с героиней фильма "Женщины на грани нервного срыва" испанца Педро Альмодовара.
"Не знаю, лечится ли это, судите сами", — написал он.
"Es que no estoy curada...", – каже Lucía, героїня фільму видатного іспанця, Педро Альмодовара, "Жінки на межі нервового зриву". Десь так на межі зриву 🤯 була сьогодні засланка Москви у Генеральній Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням по проєкту… pic.twitter.com/KRuU7Fww7s— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) December 19, 2023
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом.
- Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ.
- Когда РФ пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества", украинский посол назвал это "воистину дебильной логикой".
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