РФ в ООН заявила, что Кислица "боится выступать на русском". Дипломат: Не лечится — видео

Представитель России в ООН заявила, что Кислица "не выступает на русском, чтобы избежать репрессий со стороны своего правительства"

Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель российской делегации в ООН заявила, что посол Украины в организации Сергей Кислица "боится выступать на русском языке". Дипломат сказал, что она "на грани нервного срыва".

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Во время заседания Генеральной ассамблеи ООН украинский представитель выступил на испанском языке перед голосованием за проект резолюции о российской оккупации Крыма.

Российская "дипломат" заявила, что Кислица "готов выступать на любом языке, лишь бы не на русском, чтобы избежать репрессий со стороны своего правительства".

Посол отреагировал в X (Twitter) и сравнил свою российскую визави с героиней фильма "Женщины на грани нервного срыва" испанца Педро Альмодовара.

"Не знаю, лечится ли это, судите сами", — написал он.

"Es que no estoy curada...", – каже Lucía, героїня фільму видатного іспанця, Педро Альмодовара, "Жінки на межі нервового зриву". Десь так на межі зриву 🤯 була сьогодні засланка Москви у Генеральній Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням по проєкту… pic.twitter.com/KRuU7Fww7s — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) December 19, 2023

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