Рютте: підтримка України НАТО безперечна. З початку року вже надали 20 млрд євро
Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс і далі надає політичну та інші типи допомоги Україні. Про це він заявив на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Одеси 15 квітня.
"Я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна", – сказав він.
За словами Рютте, НАТО і далі надає політичну та інші типи допомоги Україні. За перші три місяці 2025 року партнери з НАТО надали Україні понад 20 млрд євро допомоги.
"Наша відданість конкретна та видима", – наголосив він.
Генсек НАТО заявив, що ціллю альянсу є "суверенна та сильна Україна, яка зможе захищатися сьогодні й протистояти будь-якій майбутній агресії".
- 15 квітня 2025 року на своїй сторінці у X Рютте повідомив про візит до Одеси разом з Зеленським.
- Своєю чергою Зеленський розповів, що вони з Рютте відвідали шпиталь, у якому проходять реабілітацію українські військові після поранень.