Рютте: підтримка України НАТО безперечна. З початку року вже надали 20 млрд євро

За перші три місяці 2025 року партнери з НАТО надали Україні понад 20 мільярдів євро допомоги

Марк Рютте та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс і далі надає політичну та інші типи допомоги Україні. Про це він заявив на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Одеси 15 квітня.

"Я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна", – сказав він.

За словами Рютте, НАТО і далі надає політичну та інші типи допомоги Україні. За перші три місяці 2025 року партнери з НАТО надали Україні понад 20 млрд євро допомоги.

"Наша відданість конкретна та видима", – наголосив він.

Генсек НАТО заявив, що ціллю альянсу є "суверенна та сильна Україна, яка зможе захищатися сьогодні й протистояти будь-якій майбутній агресії".