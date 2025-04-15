Рютте: поддержка Украины НАТО бесспорна. С начала года уже выделили 20 млрд евро
Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что альянс продолжает оказывать политическую и другие типы помощи Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Одессу 15 апреля.
"Я знаю, что за последние несколько месяцев были вопросы к поддержке НАТО, но позвольте мне сказать, что наша поддержка бесспорна", – сказал он.
По словам Рютте, НАТО продолжает оказывать политическую и другие типы помощи Украине. За первые три месяца 2025 года партнеры из НАТО предоставили Украине более 20 миллиардов евро помощи.
"Наша преданность конкретна и видима", – подчеркнул он.
Генсек НАТО заявил, что цель альянса – "суверенная и сильная Украина, которая сможет защищаться сегодня и противостоять любой будущей агрессии".
- 15 апреля 2025 года на своей странице в X Рютте сообщил о визите в Одессу вместе с Зеленским.
- В свою очередь Зеленский рассказал, что они с Рютте посетили госпиталь, в котором проходят реабилитацию украинские военные после ранений.