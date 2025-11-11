Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено енергооб'єкти й депо Укрзалізниці – фото, відео
Наслідки удару РФ по Одещині (Фото: Одеська ОВА)

У ніч проти 11 листопада російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по території Одеської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти енергетичної й транспортної інфраструктури, а також постраждала одна людина, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, вночі ворог масовано атакував південь регіону. Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження. На кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками.

Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі.

За попередньою інформацією, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.

Критична інфраструктура регіону наразі працює на генераторах, у громадах відкрито пункти незламності для населення.

Рятувальники загасили всі пожежі на енергетичних об’єктах, спричинених нічною атакою.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях під час загрози повітряних ударів.

ДОПОВНЕНО О 10:10. Близько 14 500 будинків на Одещині залишаються без електроенергії після обстрілу, повідомляє ДТЕК. Для 1600 родин живлення вже відновлено.

