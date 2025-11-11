РФ атаковала Одесскую область: повреждены энергообъекты и депо Укрзалізниці – фото, видео

11 ноября российские войска нанесли удар БпЛА по югу Одесской области. Повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры

Последствия удара РФ по Одесской области (Фото: Одесская ОВА)

В ночь на 11 ноября российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по территории Одесской области. В результате обстрелов повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пострадал один человек, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, ночью враг массированно атаковал юг региона. Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, есть повреждения. На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями.

Также повреждены депо Укрзалізниці и административные здания.

По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Критическая инфраструктура региона сейчас работает на генераторах, в общинах открыты пункты несокрушимости для населения.

Спасатели потушили все пожары на энергетических объектах, вызванных ночной атакой.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях во время угрозы воздушных ударов.